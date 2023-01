Estado tem 40.562.011 doses do imunizante contra o coronavírus aplicadas - Divulgação

Publicado 17/01/2023 17:14

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (16), 1.148 novos casos e sete mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem um total de 2.718.341 casos confirmados e 76.622 óbitos desde o início da pandemia, decretada no início de março de 2020.



As taxas de ocupação em enfermarias e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) seguem em 69% e em 51%, respectivamente.



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade é de 2,82%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24h não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Vacinação



O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até esta segunda-feira (16) foram aplicadas 40.562.011 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14,6 milhões são da primeira dose, 13,2 milhões da segunda, 8 milhões da terceira dose e 3,7 milhões do segundo reforço.



De acordo com o painel, 81% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.



O número sobe para 92% quando o recorte avalia pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço, foi a plicada em 54% da população. No caso do segundo reforço a taxa é de 21%.