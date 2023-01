Jovem agredido por segurança enquanto trabalhava na Sapucaí passou por exame de corpo de delito no IML - Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 17/01/2023 16:41 | Atualizado 17/01/2023 17:01





O segurança que protagonizou a agressão identificado como José Carlos, e conhecido como Zé Papagaio, possui passagens por lesão corporal e já foi enquadrado na Lei Maria da Penha, conta o pai de João, Marcelo Chaves. Outro segurança foi identificado como Wanderson José. E um terceiro ainda não foi identificado. A vítima, que foi sufocada, passou por exame de corpo de delito no IML durante a tarde.



Rio - João Marcelo da Silva, 24, prestou depoimento nesta terça-feira (17) ao registrar ocorrência na 6ª DP (Cidade Nova). O jovem sofreu agressões por parte de três seguranças da Liesa durante o ensaio técnico do Império Serrano no domingo (15). O caso foi registrado como lesão corporal provocada por socos, tapas e pontapés.

O segurança que protagonizou a agressão identificado como José Carlos, e conhecido como Zé Papagaio, possui passagens por lesão corporal e já foi enquadrado na Lei Maria da Penha, conta o pai de João, Marcelo Chaves. Outro segurança foi identificado como Wanderson José. E um terceiro ainda não foi identificado. A vítima, que foi sufocada, passou por exame de corpo de delito no IML durante a tarde.

O pai da vítima, Marcelo Chaves, contou que o filho está abalado psicologicamente. Ontem, a vítima passou o dia se recuperando da agressão e hoje os dois foram juntos fazer o registro.



"Fomos muito bem tratados pela delegada. A ficha do cara foi levantada. O homem que agrediu, que é o chefe da segurança no setor ficou preso por Maria da Penha, tem muita passagem por 129 (lesão corporal) e 47 (grave ameaça). Ficou preso. A Liesa não poderia nem colocar ele ali de jeito nenhum", contou Marcelo.



Durante o depoimento que durou cerca de três horas foram exibidos vídeos das agressões. Segundo Marcelo, os seguranças empurraram o seu filho, o agrediram e o colocaram com o rosto no chão utilizando a técnica de imobilização conhecida como "mata-leão". O eletrotécnico comparou a manobra com as agressões que provocaram a morte de George Floyd, assassinado por policiais em maio de 2020 nos Estados Unidos.



"Sufocaram, imagina se meu filho morre como George Floyd. Ou como o caso da Polícia Rodoviária Federal em que sufocaram o cara na mala da viatura. Isso não pode acontecer", desabafou o pai da vítima.

Sambista Marcelo Chaves comparou agressões contra filho às de George Floyd, nos Estados Unidos Reprodução



O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Jorge Perlingeiro, afirmou que afastou o segurança suspeito de ter agredido o homem. Ele disse que se reuniu com o chefe da segurança nesta terça-feira com o intuito de alinhar o discurso internamente para que casos como este não se repitam.



"Tive reunião com o chefe da segurança da Liesa e afastei o rapaz. Ele disse que revidou uma agressão. Que o rapaz teria agredido primeiro. Não importa. Importa que o ato aconteceu. Isso não é praxe nossa. Mas, quando acontece, tem que ser apurada e estamos apurando e vamos trabalhar para daqui pra frente a equipe ter mais cuidado na forma de abordagem", disse Perlingeiro.



Marcelo conta que o jovem estava trabalhando no apoio à musa Valeska Reis, quando foi impedido por seguranças de passar por um dos portões do Sambódromo. "Meu filho foi agredido e por isso deu um empurrão. Ele não iniciou nenhuma discussão", contou.



O chefe da segurança do setor três teria chamado outros colegas para o apoiarem na agressão. "Os policiais viram os vídeos, que mostram eles sufocando o João no chão e chamando mais gente para ir para cima. Também estavam chutando, é surreal", lamentou Marcelo.



Ligado ao Carnaval, Marcelo Chaves contou que se sentiu duplamente abalado: pela agressão sofrida e pela falta de acolhimento por parte da liga. "Esperamos que a Justiça seja feita. Eu esperava uma manifestação do prefeito Eduardo Paes e que a Liesa recebesse meu filho e pedisse desculpas. Todo mundo se conhece neste mundo do Carnaval. Meu filho é da casa. Todo mundo erra. A Liesa não pode ser responsabilizada, foi alguém que eles colocaram pra trabalhar, mas esperava um pedido de desculpas", contou.



O eletrotécnico que já foi diretor de harmonia da Unidos da Ponte e da Unidos de Bangu conta que as agressões vieram em um período em que a família sofreu uma série de perdas. "Ele está emocionalmente muito abalado de verdade, se achando um lixo. Só chora e abraça a filha. Perdi minha esposa, um filho e meu pai há um mês e pouco. Viemos de um processo de perda muito grande", acrescentou.



Um vídeo mostra o segurança em cima de João Marcelo com a mão em seu pescoço no meio da bateria do Império Serrano no primeiro recuo da Marquês de Sapucaí.

A reportagem tenta contato com os seguranças da Liesa.



Liesa divulga nota de repúdio a todo e qualquer ato de violência no Carnaval



Em nota, a Liesa manifestou repúdio à violência e solidariedade a vítima. A Liga afirmou que vai apurar e afastar o integrante de segurança envolvido no caso. Confira o texto completo:

Ensaios técnicos, como todos os eventos na Sapucaí, são realizados e planejados para representarem momentos de alegria e descontração para a população. Na contramão desse espírito, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) foi informada nesta segunda, 16, a respeito de um lamentável episódio ocorrido nos treinos de domingo, 15, que deveriam ter sido marcados apenas pelo prazer de ocuparmos a Avenida mais uma vez.



Ciente das informações iniciais sobre o caso, que envolvem um relato de agressão contra um folião por um integrante da equipe de segurança que estava no Sambódromo, a Liesa vem a público repudiar todo e qualquer ato de violência no Rio Carnaval.



É inaceitável que integrantes e torcedores de escolas de samba sejam submetidos a tratamentos do tipo e, por isso, a Liesa, seu presidente Jorge Perlingeiro e seus diretores trabalharão incansavelmente nos próximos dias para afastar e punir, naquilo que compete à entidade, os profissionais da segurança que porventura estiverem envolvidos no caso. Eles não retornarão à pista de desfiles na próxima semana e nem em quaisquer outras ocasiões futuras.



No mais, a Liesa manifesta solidariedade a Marcelo Chaves e seu filho, João Marcelo, cujos relatos chegaram à entidade e servirão como base para as providências urgentes e imprescindíveis que serão tomadas a partir de agora. As escolas e sua representação não compactuam, de forma alguma, com discursos e atitudes violentas, sobretudo por parte daqueles que deveriam atuar para a melhor condução possível de nosso espetáculo.



Fica, portanto, reiterado o compromisso da liga e de seus membros com as boas práticas, a conciliação de conflitos, a segurança e a paz acima de qualquer intercurso na folia.