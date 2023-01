Prisão foi realizada por agentes da 82ª DP (Maricá) - Divulgação

Publicado 17/01/2023 23:01

Rio - Um homem, suspeito de estuprar a sua enteada de 11 anos e filmar o ato sexual, foi preso na noite desta terça-feira (17) em Maricá. O crime aconteceu na frente do irmão da menina de 9 anos.

Segundo o delegado Rafael Barcia, titular da 82ª DP (Maricá), o crime aconteceu em dezembro de 2022, mas foi descoberto pela mãe das crianças nesta terça-feira (17). O suspeito pediu para a mulher atualizar a foto dele em uma rede social. Foi neste momento que ela viu o vídeo gravado pelo suspeito.

"Ela pegou o celular dele e foi procurar a foto na galeria quando ela encontrou um vídeo que achou estranho. No vídeo estava a filha dela de 11 anos dentro do carro masturbando o autor que era o companheiro dela. O outro filho dela, de 9 anos, dentro do carro também assistindo tudo. Mais um desses casos tristes de pedofilia e estupro de vulnerável", explicou o delegado.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de armazenar conteúdo pornográfico infantil. Barcia ainda ressaltou que pediu a prisão a prisão temporária do suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável e manter relação sexual na frente de menor.