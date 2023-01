Nenhum suspeito foi preso durante a ação - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 17/01/2023 22:51

Rio - Policiais militares apreenderam, na tarde desta terça-feira (17), na Rua 19, em Varginha, em Silva Jardim, município das Baixadas Litorâneas do Rio, materiais pertencentes a traficantes que atuam na região. A ação foi feita com a ajuda do Disque Denúncia, através de informações.



Equipes de buscas da PM foram até o endereço relatado com intuito de checar a veracidade das informações. Ao chegar ao local, eles avistaram três suspeitos com mochilas nas costas, um deles portando uma pistola.

O suspeito efetuou disparos contra os militares, que revidaram efetuando disparos com uma carabina calibre 55.6 contra os acusados, que fugiram em direção a uma mata fechada.



Na ação foram apreendidos dois rádios transmissores, duas munições calibre 40 e um cartucho intacto calibre 12. O material apreendido foi levado para a sede da 120ª DP (Silva Jardim), onde o caso foi registrado.



