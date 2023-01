Suspeitos que estavam no carro que colidiu com ônibus fugiram para a Comunidade da Pedreira - Reprodução

Publicado 17/01/2023 19:46

Rio - Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de praticarem roubos a pedestres terminou com um acidente na tarde desta terça-feira (17) na Pavuna, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos conseguiram fugir. Não houve feridos na ação.

De acordo com a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência envolvendo homens armados que estavam circulando a bordo de um carro na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. De acordo com o comando da unidade, os suspeitos haviam acabado de tentar praticar uma série de roubos na região quando se depararam com uma viatura da Corporação.

A PM completou que, durante a abordagem, os suspeitos efetuaram disparos contra a guarnição que revidou, o que gerou um breve confronto. Na fuga, o grupo perdeu o controle do carro onde estavam e colidiu com um ônibus que passava pela região.

Após o acidente, os suspeitos saíram do veículo acidentado e fugiram em direção à Comunidade da Pedreira. Segundo a PM, o policiamento foi reforçado na região. Não há registro de feridos na ação. A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).