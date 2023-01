Incêndio atinge depósito da Casas Bahia, no Centro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 17/01/2023 18:22

Rio - O depósito de uma loja de eletrodomésticos, no Centro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, no sentido da Avenida Brasil, pegou fogo na tarde desta terça-feira (17). Bombeiros do Quartel de Itaguaí foram acionados às 14h55 para apagar as chamas no imóvel, localizado na Rua Felipe Cardoso, nº 295.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o depósito pertence a uma das unidades da Casas Bahia. Não houve feridos na ocorrência, que segue agora para a fase de rescaldo. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma grande fumaça preta no centro comercial.

Equipes da Guarda Municipal foram deslocadas para o local, a fim de auxiliar motoristas no trânsito.

Procurada, a Casas Bahia ainda não se pronunciou sobre o ocorrido e nem sobre os produtos que foram queimados no incêndio.