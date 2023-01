Detran oferece atendimento sem agendamento em 68 postos até o fim do mês - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 17/01/2023 17:22 | Atualizado 17/01/2023 17:47

Rio – O Detran.RJ vai oferecer, a partir desta terça-feira (17), atendimento sem necessidade de agendamento em 68 postos, com o intuito de agilizar os serviços à população.

Através da iniciativa, que vale até o fim do mês de janeiro, será possível receber atendimentos diversos como emissão da primeira e segunda vias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e da carteira de identidade. Na parte de veículos, estarão disponíveis serviços como transferência de propriedade, primeira licença, mudança para placas Mercosul, inclusão de GNV, alteração de características, licenciamento anual, intenção de venda, comunicação de venda e troca de placa.

Os postos nos quais o agendamento não será necessário estão distribuídos pelo estado, com unidades na capital, na Região Metropolitana e no interior do Rio. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por ordem de chegada e respeitando a capacidade de cada unidade.

É importante ressaltar que as pessoas devem consultar a relação dos postos , com os serviços que estão sendo oferecidos em cada um deles. Nas demais unidades, a necessidade de agendamento prévio continua, este podendo ser feito pelo site do Detran.RJ ou via teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

Serviços

Os usuários poderão comparecer diretamente aos postos para realizar os serviços de primeira habilitação, renovação de CNH, segunda via de documento, adição ou mudança de categoria, troca da permissão para dirigir para CNH definitiva, alteração de dados e inclusão de requerimento para curso de reciclagem.

Na parte de identificação civil, serão oferecidas emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade, entre outros.

Em relação aos veículos, estarão disponíveis os seguintes serviços: transferência de propriedade, troca de município, transferência de jurisdição, 2ª via de CRV, primeira licença, mudança para placas Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, blindagem, inclusão de GNV, troca de Categoria, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, alteração de características, licenciamento anual, intenção de venda, 2º via de intenção de venda, cancelamento de intenção, comunicação de venda e troca de placa.