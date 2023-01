Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, é um dos alvos da Operação Ulysses - Reprodução / Redes sociais

Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, é um dos alvos da Operação UlyssesReprodução / Redes sociais

Publicado 17/01/2023 18:13 | Atualizado 17/01/2023 18:19

Rio - Foragido pelos atos antidemocráticos em Brasília, o influenciador digital Carlos Victor Carvalho, conhecido como CVC, atua como assessor parlamentar do deputado estadual Filippe Poubel (PL). Ele é um dos alvos da Operação Ulysses , deflagrada pela Polícia Federal com objetivo de investigar envolvidos nas ações terroristas do último dia 8.

Nomeado em junho do ano passado, CVC recebe R$ 5.588,37 por mês. Nas redes sociais, ele conta com mais de 50 mil seguidores e faz publicações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em nota, o deputado Filippe Poubel afirmou que soube do caso pela imprensa e busca mais informações.

"Em que pese a oposição do mandato ao atual Governo Federal, Filippe Poubel sempre repudiou atos ilegais e evidenciou respeito aos valores democráticos, que o levaram a ocupar pela 3ª vez uma cadeira no Poder Legislativo. Sendo assim, o gabinete do parlamentar vai buscar informações sobre os fatos veiculados na imprensa, para que não ocorram antecipadamente condenações sem o devido processo administrativo e legal", disse.

Outros dois alvos da Operação Ulysses foram presos nesta segunda-feira no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. À noite, Elizângela Cunha Pimentel Braga, de 48 anos, se entregou acompanhada de advogado. De acordo com informações preliminares, ela teria recebido doações com objetivo de financiar moradores da região em viagens a Brasília.

Ainda na parte da manhã, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Roberto Henrique de Souza Júnior, 52 anos, foi preso pelos agentes da PF. Há 33 anos na profissão, ele também é suspeito de financiar os atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições.

A corporação informou, em nota, que ele foi encaminhado ao Grupamento Especial Prisional, em São Cristóvão, onde ficará à disposição da Justiça.

"O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro repudia veementemente quaisquer atos que ameacem o Estado Democrático de Direito. Será instaurado, ainda hoje, um Inquérito Policial Militar para apurar a participação do bombeiro da corporação em ataques contra o patrimônio público e em associações criminosas visando à incitação contra os poderes institucionais estabelecidos, o que é inadmissível", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Em 2018, Roberto Henrique foi candidato a deputado federal pelo partido Patriota. Utilizando o nome Junior Bombeiro, ele teve apenas 1.206 votos. Em agosto de 2022 a Justiça Eleitoral o condenou por mau uso do fundo partidário. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio, o militar não prestou suas contas de campanha, e por isso foi obrigado a devolver R$ 4 mil.

Além das prisões, a Operação Ulysses também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos. Os crimes investigados são associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais.