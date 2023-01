A prefeitura anunciou, em 2022, um projeto de revitalização para o bairro da Glória - Divulgação / Prefeitura

Publicado 17/01/2023 18:29 | Atualizado 17/01/2023 18:55

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD) assinou um decreto nesta terça-feira (17) mudando a do bairro da Glória, que era na Zona Sul, para a Zona Central. A determinação foi publicada no Diário Oficial do município.

Com a mudança, a administração do bairro fica a cargo da Subprefeitura do Centro. Agora, o órgão cuida dos bairros Gamboa, Saúde, Santo Cristo, Caju, Centro, Glória, Catumbi, Estácio, Cidade Nova, Rio Comprido, São Cristóvão, Benfica, Mangueira, Vasco da Gama e Santa Teresa.

Já a Subprefeitura da Zona Sul administra os bairros de Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Humaitá, Laranjeira, Urca, Copacabana, Leme, Gávea, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Leblon, São Conrado, Vidigal e Rocinha.

Procurada, a Prefeitura do Rio informou que a mudança acontece uma questão de identidade. Nada irá mudar estruturalmente, mas a Glória tem características parecidas com bairros da Zona Central, como a Lapa, de acordo com o órgão.

Revitalização e turismo

No ano passado, a prefeitura anunciou um projeto de revitalização para o bairro da Glória . O projeto, que recebeu o nome de "Dias de Glória", tem como ideia a instalação de totens e placas indicativas em 40 pontos de interesse turístico na região.

A Glória foi escolhida como ponto de partida do programa por ser considerada uma das vizinhanças históricas do Rio. Como terceiro bairro carioca a ser fundado, a região reúne a segunda maior quantidade de patrimônios tombados da cidade, ficando atrás somente do Centro. Pelas ruas, é possível ver a história estampada nas fachadas dos casarões, construídos ainda na época do império. O Palácio do Catete, o Outeiro da Glória e a Praça Paris são algumas das marcas registradas do local e atraem um grande número de visitantes.

Na época, a prefeitura anunciou que o asfalto nas principais vias de circulação será renovado, visando garantir acesso às áreas históricas e turísticas da região. Serão recuperados também pisos em pedra portuguesa e cimento, além de reposição de grelhas e tampões. Ainda será realizada a restauração de monumentos de menor porte, como os que ficam dentro da Praça Paris e o busto do Cardeal Arcoverde, instalado na Rua do Catete.