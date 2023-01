André Conceição da Silva, vulgo "Dedé", de 28 anos, foi recapturado pela polícia - Divulgação

André Conceição da Silva, vulgo "Dedé", de 28 anos, foi recapturado pela polícia Divulgação

Publicado 17/01/2023 20:31

Rio - Policiais Penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), prenderam na tarde desta terça-feira (17) André Conceição da Silva, vulgo "Dedé", de 28 anos, no Conjunto Cesarão, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. André estava foragido do sistema prisional há dois anos, quando teve direito ao benefício de Visita Periódica à Família (VPL), no Indulto de Natal, em 2021, mas não retornou a sua unidade prisional.

O criminoso, preso desde 2017, cumpre a pena de mais de quatro anos de reclusão. Contra ele havia um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Regional Bangu, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para a produção e tráfico.



"Dedé" não ofereceu resistência à prisão e foi conduzido à 25ª DP (Engenho Novo) para formalização dos procedimentos. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde dará continuidade a execução da pena imposta pela Justiça.

Mais de 500 beneficiados pelo 'Saidão de Natal' não retornaram em 2021





A Saída Temporária Especial, conhecida como "Saidão", é um benefício previsto na Lei de Execução Penal que pretende ressocializar homens e mulheres privados de liberdade através do convívio familiar e de mecanismos de recompensa. André Conceição estava entre os 522 presos beneficiados pelo 'Saidão de Natal' de 2021 que não retornaram aos seus respectivos presídios . O número corresponde a 42% do total de 1.240 pessoas favorecidas e, dentre elas, estão oito integrantes da cúpula da maior facção criminosa do Rio. As informações são da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).A Saída Temporária Especial, conhecida como "Saidão", é um benefício previsto na Lei de Execução Penal que pretende ressocializar homens e mulheres privados de liberdade através do convívio familiar e de mecanismos de recompensa.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ