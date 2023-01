Climatempo - Na foto, Baia de Guanabara, proximo ao Munumento aos Pracinhas. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Climatempo - Na foto, Baia de Guanabara, proximo ao Munumento aos Pracinhas.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 17/01/2023 22:33

Rio - O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor criou um novo projeto de sustentabilidade, nomeado 'Braços Abertos Sobre a Guanabara – Um pacto que

gera impacto', que será lançado, nessa quarta-feira (18), Dia Estadual da Baía de Guanabara, às 19h. O projeto é, na perspectiva sustentável, o grande observatório da Baía de Guanabara. Através de uma multiplataforma digital, serão trabalhados dois pilares centrais: anúncio e denúncia.



Os anúncios serão feitos através de divulgação das atividades realizadas pelas empresas parceiras e instituições ligadas ao projeto. Haverá ações recorrentes de divulgação e conscientização no entorno da Baía de Guanabara. Também será estruturado um plano de comunicação com notícias e programas ligados à temática da sustentabilidade.

As denúncias serão estruturadas através de ferramentas de comunicação e storytelling ligados à ausência de saneamento, inavegabilidade, pesca desregulada, pirataria, contrabando, segurança pública, resíduos sólidos, entre outros desafios próprios do dia a dia da Baía.

“Uma plataforma tecnológica e completa para abraçar todos os projetos e ações que ocorrem na Baía de Guanabara. Será possível acessar e acompanhar todos os documentos relacionados à Baía, assim como os projetos em curso das empresas parceiras, notícias da mídia e um canal de denúncia com foco no controle e ações de contorno imediatas. A plataforma visa garantir a gestão, evolução e segurança da Baía, mas também de toda a comunidade local, apoiando em formação e capacitação junto às empresas parceiras e fomentando a empregabilidade das comunidades ao redor da Baía”, destacou Rafael Borges, CEO da empresa de Consultoria e Tecnologia SOA, criadora da plataforma multidigital.

Enquanto testemunha e proponente deste grande positivo pacto entorno da Baía de Guanabara, ligado à agenda 2030, às práticas ESG e políticas de compliance sustentável, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor garantiu que certificará e qualificará as empresas parceiras e a população impactada pela Baía.

Dentre as instituições presentes na cerimônia estarão a Sociedade Nacional de Agricultura, a Subsecretaria de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio, os municípios banhados pela Baía de Guanabara, o Instituto de Sustentabilidade da Fecomércio, a Águas do Rio, o Instituto Grupo Boticário, entre outras instituições. Novas empresas e organizações podem integrar o projeto como apoiadores ou patrocinadores.