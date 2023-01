Johnny Depp e Michelle Pfeiffer em 'Sombras da noite' - Divulgação/Warner

Publicado 18/01/2023 00:00

Rio - Gótico, surpreendente e muito amado pelos cinéfilos. O cineasta norte-americano Tim Burton ganhou uma retrospectiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Além de obras dirigidas, escritas ou produzidas por ele, 'O Cinema de Tim Burton' exibe longas que são referências na sua formação. A programação, que vai até 6 de fevereiro, traz atrações como atividade com cosplay e palestra. Os fãs podem, inclusive, tirar fotos no ambiente 'Timburtiano' montado especialmente para isso na entrada do cinema.



Esta semana

Nesta quinta-feira (19), às 17h, será exibido o clássico 'Drácula - O vampiro da noite' (1958), de Terence Fisher, um dos filmes que inspiraram o homenageado. Em seguida, às 19h, será exibido, 'Sombras da noite' (2012), de Tim Burton, que conta a história de Barnabas (Johnny Depp), um playboy inveterado que tem a cidade de Collinsport aos seus pés. Após seduzir e partir o coração de Angelique Bouchard (Eva Green), sem saber que era uma bruxa, ele é transformado em vampiro e preso numa tumba por dois séculos. No elenco, ainda tem Michelle Pfeiffer.



No sábado (21), a mostra promove um mergulho no universo do Cavaleiro das Trevas: a palestra 'Batman na visão de Tim Burton', com o cineasta, crítico de cinema, professor e jornalista Mario Abbade, às 13h30, com entrada franca (distribuição de senhas, 30 min antes do início, na entrada do cinema); seguida dos filmes 'Batman' (1989), às 15h30, e 'Batman: O retorno' (1992), às 18h.



Para o público infanto-juvenil, no sábado, às 11h, tem sessão de 'Dumbo' (2019). E no domingo, às 17h, é a vez da refilmagem do clássico 'A fantástica fábrica de chocolate' (2005), também com Johnny Depp, um dos atores mais idenficados com o universo de Burton. Ambos serão exibidos em cópias dubladas.



Masterclass

Além da exibição dos filmes, a mostra realiza, ainda, a masterclass 'O gótico estilizado – a literatura gótica no cinema de Tim Burton', com o professor e curador Eduardo Reginato, no dia 28 de janeiro. Para a masterclass, serão distribuídas senhas a partir de meia hora antes do início do evento na entrada do Cinema.



O CCBB fica na Avenida Primeiro de Março, 66 - Centro. A programação completa está no site (ccbb.com.br/rio-de-janeiro/programacao/ocinemadetimburton).