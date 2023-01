Caso aconteceu durante ensaio técnico da Império Serrano neste domingo (15) - Reprodução

Caso aconteceu durante ensaio técnico da Império Serrano neste domingo (15)Reprodução

Publicado 16/01/2023 20:37

Rio - O eletrotécnico Marcelo Chaves, de 50 anos, alega que seguranças contratados pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) agrediram o seu filho na noite deste domingo (15) durante o ensaio técnico da Escola de Samba Império Serrano, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na Zona Central do Rio.

De acordo com o pai, João Marcelo da Silva, 24, estava trabalhando dando apoio a musa Valeska Reis, quando foi impedido por seguranças de passar por um dos portões do Sambódromo o qual faziam o controle, o que gerou uma discussão.

Segundo Marcelo, os envolvidos empurraram o seu filho, o agrediram e o colocaram de cara no chão utilizando uma técnica de imobilização conhecida como "mata leão". O eletrotécnico ainda fez uma comparação com as agressões sofridas por George Floyd, assassinado por policiais em maio de 2020

"Ele estava ali para ganhar dinheiro e ajudar a família. Agrediram o garoto de verdade. Colocaram ele de cara no chão. Eles justificaram que barraram o meu filho e que ele teria agredido os seguranças. Se o meu filho tivesse feito isso, eu ia falar que fez. Ele é um garoto do bem que está no quarto período de direito. Mesmo se tivesse feito, eles não tem direito de fazer o que fizeram porque eles não são polícia. Eles não podem colocar a mão em ninguém", disse Marcelo.

Um vídeo que o pai recebeu mostra um homem em cima de João Marcelo com a mão em seu pescoço. De acordo com Marcelo, a polícia não foi acionada por ele no momento porque ele ficou receoso de acontecer alguma coisa. Por isso, ele levou o filho para casa.

Com a cabeça mais fria, o homem contou que vai registrar o caso na delegacia e quer tomar as providências necessárias contra os suspeitos da agressão.

"Eu não fecho com o errado e nem com a mentira. Eu não fui na delegacia, mas vou. Já estou viabilizando com o meu advogado. Eu vou registrar. Não é só pelo meu filho e sim para que não aconteça com mais ninguém", completou.

Questionado, o presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, contou que recebeu essa denúncia e pediu o afastamento dos seguranças envolvidos no caso. Uma reunião com o responsável pelo setor da Liga irá acontecer nesta terça-feira (17) para debater o que aconteceu.