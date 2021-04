George Floyd foi morto asfixiado por um policial em Minnesota, nos Estados Unidos Reprodução Facebook

Por IG - Último Segundo

Publicado 01/04/2021 13:56 | Atualizado 01/04/2021 14:07

Nesta quarta-feira (31), durante o julgamento do policial Derek Chauvin, acusado de assassinar George Floyd em 25 de maio de 2020, novas imagens da abordagem realizada pelos agentes foram divulgadas. No vídeo, a vítima aparece implorando para não ser colocado dentro da viatura e afirma, mais de uma vez, que "não é um homem mau".

Segundo informações do jornal New York Post, as imagens foram feitas pela câmera colocada no uniforme de Thomas Lane, um dos policiais que participou da ação que culminou na morte de Floyd. No vídeo, George implora para não ser colocado na viatura porque sofre de claustrofobia.

"Por favor, cara. Por que isso está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não sou um homem mau, não sou esse tipo de pessoa", afirma Floyd, enquanto é segurado pelos policiais, que tentam colocá-lo dentro da viatura diversas vezes. Na sequência, ele é jogado no chão e Chauvin se ajoelha em seu pescoço por longos minutos. Em um determinado momento, outro agente se aproxima e diz que "não está sentindo batimento".

Além deste, um segundo vídeo foi exibido nesta quarta, desta vez com imagens internas do estabelecimento em que Floyd tentou utilizar uma nota falsa de 20 dólares para comprar cigarros. Neste, ele aparece conversando com os funcionários da loja, que também testemunharam no tribunal, e demonstra certa impaciência com a situação, andando de um lado para o outro enquanto aguarda.

