Com ela, foi apreendido um telefone celular, seis cartões magnéticos e papéis em nome de outras três mulheresDivulgação

Publicado 17/01/2023 10:47 | Atualizado 17/01/2023 11:52

Rio- A Polícia Federal prendeu em flagrante , nesta segunda (16), uma mulher que desde 2001 se passava por outra pessoa para receber pensão por morte obtida mediante fraude. Ela foi localizada no interior de uma agência bancária, na Penha, Zona Norte.

Com ela, foi apreendido um telefone celular, seis cartões magnéticos e papéis em nome de outras três mulheres. O trabalho da PF contou com o apoio do Núcleo Estadual de Inteligência da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência, e do setor de Segurança Corporativa do Bradesco.



A presa foi encaminhada à Superintendência da PF no Rio de Janeiro e deve responder por tentativa de estelionato. As investigações prosseguem com objetivo de identificar outros membros da organização criminosa, e outros benefícios do INSS fraudados.

Ainda segundo a PF, estima-se como prejuízo causado aos cofres públicos, até o presente momento, o montante aproximado de R$ 986.400 mil. O potencial prejuízo futuro, evitado com a descoberta da fraude, foi estimado em R$ 879.600 mil tendo em vista a expectativa de vida definida pela Tábua de Mortalidade do IBGE.