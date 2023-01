Foram apreendidos 800 pinos de cocaína, 34 frascos de lança-perfume e uma pequena porção de crack - Divulgação

Publicado 17/01/2023 11:14

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher grávida e um mototaxista por tráfico de drogas e associação ao tráfico na rodoviária de Angra dos Reis, no Sul do estado, nesta segunda-fera (16).



De acordo com as investigações, a mulher, de 23 anos, que estava grávida de 8 meses, realizava o transporte de drogas via ônibus rodoviário, trazendo as drogas do Rio para Angra dos Reis em sacolas.



Ao chegar na cidade, no início da noite dessa segunda-feira (16), o mototaxista, de 52 anos, esperava para levá-la até uma localidade no Centro. No entanto, antes de saírem, os policiais fizeram a abordagem e encontraram as drogas.