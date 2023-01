Chefe de anestesia do Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth presta depoimento na DCAV - Marcos Porto/Agência O Dia

Chefe de anestesia do Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth presta depoimento na DCAV

Publicado 17/01/2023 10:57 | Atualizado 17/01/2023 14:41

Rio - A Polícia Civil começou a ouvir, nesta terça-feira (17), testemunhas do caso do anestesista colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo, de 32 anos, preso por estuprar pacientes . O médico teria feito, pelo menos, duas vítimas em procedimentos cirúrgicos e confessou os abusos em depoimento. O estrangeiro, detido em casa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, também responde a inquérito por produção e armazenamento de cenas de abuso infantojuvenil.

Os abusos aconteceram no Hospital Estadual dos Lagos Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, na Região dos Lagos, em 15 de dezembro de 2020, e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, 5 de fevereiro de 2021. A Delegacia da Criança e da Adolescente Vítima (DCAV) é responsável pelas investigações, porque os agentes também constataram que o colombiano mantinha armazenado em seus compartimentos eletrônicos cerca de 20 mil arquivos contendo imagens de abuso sexual envolvendo menores.

A análise do material chamou atenção pela gravidade e quantidade de arquivos, que incluíam até bebês recém nascidos. Por volta das 10h, a chefe de anestesia da primeira unidade de saúde da Região dos Lagos esteve na DCAV, no Centro do Rio, para prestar depoimento e deixou o local cerca de uma hora depois. De acordo com o delegado titular da especializada, Luiz Henrique Marques, a testemunha relatou que nunca desconfiou da conduta de Andres.



"Ela informou que ele participou desse procedimento de anestesia como um membro da equipe cirúrgica. Ela não sabe dizer porque ele ficou sozinho, mas disse que, no procedimento cirúrgico ali, eventualmente, pode acontecer (...) Ela nunca despertou nenhuma suspeita em relação a conduta do investigado", afirmou o delegado.



Pouco antes das 12h, o pai de uma criança também chegou à especializada para oitiva. Ainda de acordo com Marques, o homem contou que procurou a delegacia após saber da prisão do anestesista, porque desconfia que seu filho possa ser uma vítima, já que o menino ficou sozinho com o médico colombiano em uma ocasião, após ele alegar que era um procedimento necessário. O delegado não revelou em que hospital ele foi atendido pelo estrangeiro.

"De ontem para hoje, identificamos o que pode vir a ser a terceira vítima, ainda não confirmada. Um pai procurou a delegacia, suspeitando da forma como o filho foi atendido no hospital. O investigado teria exigido que a criança ficasse sozinha com ele um bom tempo, de 20 a 30 minutos, o que despertou a suspeita desse pai. Agora, ele foi ouvido e a gente vai seguir nas investigações nesse sentido, para concluir se realmente é uma vítima ou não", explicou o titular.

Andres chegou ao Brasil em 2017, dois anos depois de ter se formado na Universidade de Magdalena, em Santa Marta, na Colômbia. O anestesista fez residência médica em anestesiologia e, de acordo com o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj), na época dos casos em que foi denunciado, Carrillo não possuía CRM e atuava de forma irregular. "Estamos também oficiando o Cremerj para saber se, realmente, o suspeito, no momento da realização dos procedimentos pré-cirúrgicos de anestesia, ele estava habilitado ou não", completou Marques.

Ainda hoje, o anestesista colombiano vai passar por uma audiência de custódia, prevista para acontecer entre 13h e 18h, para saber se será solto ou permanecerá na prisão. Até o momento, não há informações da decisão do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). De acordo com a Polícia Civil, novos depoimentos estão previstos para esta semana e outras diligências estão sendo realizadas para concluir as investigações.

Paixão pela profissão e gosto por armas

Nas redes sociais, Carrillo exibia com orgulho a rotina da profissão, posando ao lado de colegas de plantão e ostentava seu amor por armas. Em pelo menos três fotos publicadas, ele aparece manuseando uma arma airsoft. O perfil do estrangeiro também revela um relacionamento com uma mulher colombiana, que assim como ele, se mudou para o Brasil para exercer a profissão de medicina. Em publicações com textos românticos, o homem diz ter encontrada a sua companheira de "rotina e aventuras", de quem está noivo desde setembro do 2022.