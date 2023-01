A carga foi recuperada na Rua Curitiba, em Realengo - Divulgação

A carga foi recuperada na Rua Curitiba, em RealengoDivulgação

Publicado 17/01/2023 12:06 | Atualizado 17/01/2023 12:07

Rio - A Polícia Militar recuperou uma carga de medicamentos que havia sido roubada na Avenida Brasil, altura da Rua Nilópolis, em Realengo, na Zona Oeste, na manhã desta terça-feira (17).



De acordo com a corporação, policiais militares do Regimento de Polícia Montada (RPMont) estavam em deslocamento quando localizaram e recuperaram um carro na Rua Curitiba, em Realengo.



O motorista do veículo contou que foi roubado durante a manhã na Avenida Brasil. Ele não ficou ferido. Os criminosos não foram localizados, até o momento. A ocorrência está em andamento na 33ªDP.