Cariocas aproveitam a Praia do Leme na manhã desta terça-feira - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 17/01/2023 12:48 | Atualizado 17/01/2023 12:48

Rio – A capital fluminense amanheceu com tempo bom e céu azul nesta terça-feira (17) de verão e, mesmo sendo dia de semana, os cariocas não perderam a oportunidade de ir à praia na manhã de hoje. O movimento de banhistas na praia do Leme, por exemplo, é intenso. Inclusive, uma quantidade atípica de pessoas foi flagrada durante a madrugada se aliviando do calor nas águas da tradicional praia da Zona Sul.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o dia terá um céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 39º C nas zonas Oeste e Norte da capital, com exceção de Barra da Tijuca e Jacarepaguá, onde ela é de 38º C. Na Zona Sul, a temperatura deve ser amena, podendo chegar a até 34º C. No meio da manhã de hoje, a temperatura marcada na orla do Leme era de 27º C.

A partir de quarta-feira (18) a previsão é de pancadas de chuva, mas que devem ser rápidas e isoladas no final da tarde. Entre quinta-feira (19) e sábado (21), espera-se que pancadas de chuva isoladas atinjam a cidade durante os períodos da tarde e noite, podendo ser acompanhadas por raios e rajadas de vento moderado.

A temperatura máxima prevista para quarta-feira é de 38º C, devendo cair ao longo da semana, um alívio para a população que enfrentou três dias seguidos com sensação térmica acima dos 50º C e, no último sábado (14), o dia mais quente do verão, com 39,1º C registrados em Irajá, na Zona Norte. Na quinta-feira, a máxima esperada é de 36º C, na sexta-feira (20), 35º C, e no sábado, 34º C.