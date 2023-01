Estande da Setur-RJ apresentará experiência imersiva das 92 cidades do estado - Divulgação

Publicado 17/01/2023 16:25

Rio - Ponto de encontro global para profissionais do turismo, a Fitur - Feira Internacional de Turismo, que acontece entre os dias 18 e 22 de janeiro, em Madri (Espanha), será o ponto de partida da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e da TurisRio nas ações de divulgação do estado no mercado internacional. Na ocasião, o Rio de Janeiro terá estande próprio (60 m²) com diversas ativações para promover os destinos do Rio de Janeiro. O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, estará presente no evento, cumprindo agenda de encontros com autoridades e representantes do trade turístico.

O estande da Setur-RJ apresenta uma experiência imersiva com imagens das 92 cidades, que compõem o estado, além de espaço instagramável, balcões de atendimento e informações turísticas. Um bar, que reproduz a cenografia, característica dos quiosques da orla carioca, também é um dos atrativos disponíveis. Estarão junto à Setur-RJ, representantes dos municípios, operadores e integrantes do trade turístico.

No local, um código QR ficará fixado para que os visitantes possam acessar o site oficial com informações turísticas das regiões do estado. Nos dias destinados ao público final (21 e 22 de janeiro) haverá atrações musicais e ativações com degustações de comidas e bebidas típicas do Rio de Janeiro.

Prêmio Excelências 2022 - categoria Silvia Zorzanello

No dia 18 de janeiro, dia de abertura da Fitur, o estado do Rio de Janeiro receberá o prêmio Excelências 2022 - categoria Silvia Zorzanello (in memoriam) pela execução do projeto “O Rio Continua Lindo. E Perto!”. O prêmio é promovido pelo Grupo Excelências e existe desde 2005 com cerimônia de entrega na Fitur. A categoria que leva o nome da co-fundadora do Festuris Gramado premia destinos ou personalidades que contribuem com o processo do turismo brasileiro.

A condecoração em homenagem a Silvia existe há 12 edições. A entrega do prêmio será feita ao secretário Gustavo Tutuca, pelas mãos do filho de Silvia Zorzanello, Eduardo Zorzanello, junto com o presidente do Grupo Excelências, José Santiago, no Auditório Sul do Centro de Convenções IFEMA MADRID. O secretário Tutuca ressalta que o governo buscou retomar o protagonismo do setor do Turismo no pós-pandemia, trazendo resultados surpreendentes para a economia do estado.

"O projeto 'O Rio Continua Lindo. E Perto!' trouxe recordes de ocupação hoteleira na capital e no interior. O Rio de Janeiro ganhar um prêmio dessa importância só mostra que realmente fizemos um bom trabalho e que estamos no caminho certo. Temos ainda muito a fazer, e temos total apoio do governador Cláudio Castro para transformar definitivamente o Turismo do nosso Estado", comemora Tutuca.