Miguel Silva nasceu no dia 16 - Arquivo Pessoal

Miguel Silva nasceu no dia 16Arquivo Pessoal

Publicado 22/01/2023 16:04

O Conselho Tutelar da Taquara realizou o acolhimento institucional do menino, a partir de uma determinação judicial e segue acompanhando a família. Os motivos pelos quais os pais perderam a guarda do bebê não foram divulgados, porque detalhes relacionados à crianças e adolescentes são sigilosos, de acordo com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entretanto, a falta de documentos de Miguel e dos irmãos pode ter levado à decisão da Justiça.



As crianças de 7, 5 e 2, além do recém-nascido não têm registros de nascimento. Os pais estão desempregados e são moradores da comunidade do Tirol, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. A 3ª Vara da Infância, Juventude e Idoso (VIJI) está atuando junto ao Conselho Tutelar da Taquara, aguardando o cumprimento das medidas protetivas. "Nesses casos, quem atua são os Centros de Referência de Assistência Social (CREAS), que está à disposição da família", informou a SMAS.

O nascimento de Miguel aconteceu no último dia 16 e repercutiu porque sua mãe entrou em trabalhado de parto e acabou dando à luz dentro de um ônibus da linha 862, com a ajuda da auxiliar de serviços gerais Gerlane Macedo, 26, que é estudante de enfermagem. A jovem chegou a ser convidada pelos pais para ser madrinha do bebê.