Casal foi flagrado fazendo sexo em roda-gigante durante evento de carnaval Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 22/01/2023 16:28

Rio – Um vídeo que começou a circular nas redes sociais neste sábado (21) mostra um casal tendo relações sexuais em uma roda-gigante durante um evento de carnaval em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O ato aconteceu em uma das gôndolas e, no momento da gravação, a atração estava parada e um show de música acontecia ao fundo. As pessoas envolvidas aparentaram não se importar com o público, agindo como se estivessem em um espaço privado.

"Casal é flagrado fazendo sexo em roda-gigante durante evento em Cabo Frio".



Crédio: Reprodução / Mídias Sociais pic.twitter.com/WeKBcFHLAM — Jornal O Dia (@jornalodia) January 22, 2023

A cena chamou a atenção de internautas, que tiveram reações mistas ao ocorrido. Alguns elogiaram a postura do casal, com comentários como “povo sabe viver” e “se não for para rolar uma sacanagem, pra que andar de roda gigante?”. Já outros problematizaram o ato sexual no espaço. “Esse tipo de coisa é pra ser feita dentro de casa, não no meio de todo mundo”, declarou uma pessoa.

Por fim, a cena levantou comparações com as reações preconceituosas que costumam acontecer quando um casal LGBT se beija em público, gerando múltiplas discussões.

"Quando um casal gay dá um selinho em público sai gente até do inferno para criticar. Quando é hetero fazendo sexo em público o povo aplaude ... Hipocrisia", disse um internauta.