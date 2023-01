Márcia Vitória, 17 anos, foi baleada durante intenso confronto na Gardência Azul - Arquivo Pessoal

Publicado 24/01/2023 12:26 | Atualizado 24/01/2023 12:31

Rio - A adolescente Márcia Vitória Sá Cardozo , 17 anos, permanece em coma induzido e o estado de saúde ainda é delicado nesta terça-feira (24), segundo a família. Ela foi baleada durante um intenso confronto entre traficantes e milicianos na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, na madrugada da última sexta-feira (20).Ainda de acordo com familiares, a jovem acabou tendo o baço e o fígado atingidos pelos disparos e já passou por três procedimentos cirúrgicos. Márcia segue no Centro de Terapia Intensiva (CTI) , dependendo de ventilação mecânica. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela permanece em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

No último sábado, os parentes informaram que segundo os médicos Márcia estava reagindo bem e querendo acordar, mas ainda estava em coma. “Vamos continuar nossas orações", disseram.A irmã e a mãe da adolescente que atualmente moram no Rio Grande do Norte e realizaram uma vaquinha para tentar voltar ao Rio, conseguiram viajar no último domingo (22) e chegaram ao hospital nesta segunda (23). Segundo a irmã Beatriz Sá Cardozo, a sensação é de alívio por conseguir acompanhar de perto o caso.Apesar disso, ela pede para que as pessoas não deixem de doar porque a irmã vai precisar de muitas coisas quando acordar. “Ela vai precisar de muitas coisas na recuperação quando ela sair dessa, e ela vai sair, em nome do meu altíssimo”, afirmou.Para que quiser ajudar, basta acessar o link da vaquinha A adolescente foi baleada enquanto deixava a casa da tia do namorado para voltar para própria residência, quando iniciou um tiroteio na região. A vítima ainda tentou se proteger atrás do portão, mas foi atingida. Após cessar os disparos, ela gritou por ajuda e foi socorrida por vizinhos.Em imagens que circularam nas redes sociais, foi possível ver o momento em que uma mulher, que seria a jovem, é carregada no colo e colocada em um veículo do estilo picape, que deixou a comunidade.O confronto aconteceu quando traficantes do Comando Vermelho tentaram invadir a região, atualmente dominada por milicianos.Procurada, a Polícia Militar informou que o 18º BPM (Jacarepaguá) foi verificar a informação de que criminosos estariam circulando armados pela Gardênia Azul. Ao chegarem ao local, os agentes foram atacados a tiros, houve confronto e os bandidos conseguiram fugir. A PM disse ainda que não foi informada sobre a moradora ferida.De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento na 32ª DP (Taquara) para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima. O órgão também informou que investiga os conflitos criminosos na região.