Pelo menos dez ônibus escolares foram destruídos pelas chamas - Reprodução/TV Globo

Publicado 24/01/2023 09:12 | Atualizado 24/01/2023 11:59

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da empresa Unifrete, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, e provocou a destruição de, pelo menos, dez ônibus, na madrugada desta terça-feira (24). Os coletivos danificados são escolares e utilizados no transporte gratuito de alunos da rede municipal de ensino, por meio do projeto "Ônibus da Liberdade". Uma grande nuvem de fumaça se formou no local.

A garagem fica na Estrada de Sepetiba, no número 650 e, segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Sepetiba foi acionado para o local às 5h30, mas precisou do apoio dos quartéis de Santa Cruz, Campo Grande e Irajá. As chamas já foram controladas e não houve feridos no incêndio. Ainda não há informações sobre o que provocou o fogo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o incêndio desta terça-feira não vai afetar a volta às aulas da rede municipal, no dia 6 de fevereiro, já que, segundo a pasta, a empresa possui veículos reservas que vão garantir a normalidade do atendimento aos estudantes contemplados pelo "Ônibus da Liberdade". Procurada, a Unifrete informou que, junto à Polícia Civil, está verificando o motivo do incêndio, por meio das câmeras de segurança da garagem.

"São dois momentos: o primeiro é verificar o motivo, para que a gente possa agir. E o segundo momento é que a gente tem que se reorganizar para a volta às aulas agora no dia 6. A gente tem que reorganizar a nossa frota internamente, para que tenhamos veículos disponíveis para a realização da operação dos ônibus para o começo das aulas dia 6. Internamente, a gente vai conseguir se organizar para que a outra frota esteja pronta para o início das aulas", explicou o gestor comercial da empresa, Roberto Magalhães.

O projeto beneficia alunos das escolas da rede municipal localizadas em áreas onde não existe atendimento de transporte público coletivo ou opera com intervalos que não atendem à necessidade de deslocamento dos estudantes, considerando a concentração deles nos horários de entrada e saída dos turnos. As 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Coordenadora Regionais de Educação (CREs), todas na Zona Oeste da cidade, fazem parte do programa.