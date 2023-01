Durante a operação, o suspeito identificado como Gabriel dos Anjos Ruiz Correia foi preso - Reprodução

Durante a operação, o suspeito identificado como Gabriel dos Anjos Ruiz Correia foi preso Reprodução

Publicado 24/01/2023 09:06 | Atualizado 24/01/2023 14:20

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram, nesta terça-feira (24), uma operação contra uma quadrilha que praticou diversos crimes no município de Paracambi, na Região Metropolitana. Os agentes prenderam um homem identificado como Gabriel dos Anjos Ruiz Correia. De acordo com as investigações, o grupo costumava agir de forma de violenta e, em um dos casos, duas famílias foram feitas reféns em um sítio. Na ação, uma mulher grávida acabou perdendo o bebê.



Durante a operação, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os crimes foram cometidos no dia 2 de dezembro do ano passado. As ações foram registradas por câmeras de segurança, o que ajudou na identificação dos suspeitos. Inicialmente, eles roubaram uma loja de aparelhos de telefone celular de uma grande operadora e em seguida fizeram duas famílias reféns em um sítio.



De acordo com o delegado Leonardo Borges, da 51ªDP (Paracambi), na loja de celulares, no Centro da cidade, Gabriel e um comparsa renderam os funcionários, tomaram seus pertences e os trancaram num cubículo que servia de copa. Na sequência, retiraram um aparelho da vitrine, o que fez acionar o alarme do estabelecimento. Nas imagens, Gabriel aparece com uma camisa do Flamengo e uma pistola. Em seguida, eles fugiram em um carro que esperava do lado de fora com outros integrantes e foram para uma região mais afastada.



Segundo a Polícia Civil, outro suspeito, identificado como Brendow Silva dos Santos, que não é visto nas gravações, era um dos comparsas que esperava Gabriel do lado de fora. Ele foi reconhecido pelas vítimas, mas ainda está sendo procurado.



fotogaleria

Pouco tempo depois do assalto a loja, eles atacaram um sítio, no mesmo município, junto com outro comparsa. Os autores estavam armados com pistola, espingarda e faca, e renderam as famílias dos proprietários e do caseiro do local, inclusive crianças. Na ação, uma mulher grávida acabou perdendo o bebê. Foram roubados R$ 8,5 mil em espécie, uma caminhonete, uma motocicleta, uma televisão e uma arma de fogo registrada. Sempre sob ameaças de morte e de torturas psicológicas, os bandidos obrigaram uma vítima a abrir seu aplicativo do banco no aparelho celular e realizar uma transferência via pix no valor de R$ 4,5 mil.



“Sabemos que no roubo da loja eles foram lá dias antes para fazer o levantamento do local. No crime do sítio, eles ameaçavam a todo instante que iam cortar as vítimas. Um terror muito grande. Esperamos agora identificar os outros integrantes desse bando, que trouxe terror para Paracambi”, contou o delegado.



Ainda segundo o delegado, antes de fugir, a quadrilha amarrou todos na casa, com exceção das crianças. Mas quando a família conseguiu se soltar, eles pularam a janela e desceram pelos fundos do sítio, acessando o vizinho e chamaram a Polícia Militar. Toda a ação durou cerca de duas horas.

Os suspeitos invadiram o sítio armados e fizeram uma família refém Reprodução





“Um terror muito grande. Uma das vítimas teve uma complicação no parto. Estava com cinco meses de gravidez e acabou perdendo o bebê, muito provavelmente em razão desse trauma psicológico”, acrecentou o delegado.

“Um terror muito grande. Uma das vítimas teve uma complicação no parto. Estava com cinco meses de gravidez e acabou perdendo o bebê, muito provavelmente em razão desse trauma psicológico”, acrecentou o delegado.

Com o cumprimento dos mandados, os policiais esperam recuperar bens das vítimas, arrecadar provas, prender os suspeitos e identificar os demais autores desses crimes que aterrorizaram os moradores de Paracambi no final do ano passado. Os alvos respondem pelos crimes de roubo quadruplamente majorado e extorsão qualificada.