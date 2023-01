Agentes da PM entram em confronto com criminosos da Zona Norte - Divulgação

Publicado 24/01/2023 10:14

Rio - Policiais militares do 41º BPM (Irajá) entraram em confronto, na madrugada desta terça-feira (24), com um grupo de criminosos no bairro de Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Dois suspeitos morreram e um homem ficou ferido.

Os agentes faziam um patrulhamento na Avenida José Arantes de Melo quando se depararam com vários homens armados, que atravessavam da Comunidade da Largartixa para a Comunidade do Terra Nostra. Ao avistarem a equipe policial, os suspeitos começaram a disparar tiros contra eles. Os policiais revidaram.

Após o confronto, os agentes localizaram dois homens armados feridos. Além disso, um homem identificado como Júlio Gomes Pinto desceu da comunidade e disse ter sido baleado na perna. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

A equipe socorreu os três para o Hospital Estadual Carlos Chagas. Os dois criminosos não sobreviveram aos ferimentos. Em seguida, os policiais encaminharam a ocorrência à 27ª DP e Júlio, após passar por atendimento médico, foi liberado.

Durante a ação, foram apreendidos duas armas, 43 pedras de crack, 205 sacolés de cocaína, 70 trouxinhas de maconha, 32 trouxinhas de skank, 13 munições e um rádio transmissor.