Previsão é de que ainda ocorram pancadas de chuva nesta terça-feira Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 24/01/2023 08:04 | Atualizado 24/01/2023 08:07

Rio - O Rio de Janeiro permanece em estágio de mobilização por conta da forte chuva que atinge o município desde a tarde de segunda-feira (23). O temporal provocou transtornos para os cariocas, com paralisação de transportes, falta de energia elétrica, quedas de árvore e bolsões d'água em diversos pontos da cidade, que chegou a ficar em estágio de atenção. A previsão é de que ainda ocorram pancadas nesta terça-feira (24), a partir da tarde. Com predomínio de céu nublado e ventos fracos a moderados, o dia de hoje pode registrar máxima de 32º C e mínima de 21º C.

Na manhã desta terça-feira, quem depende do transporte público ainda sofre com os impactos do temporal. Segundo a SuperVia, no ramal Japeri, não haverá trens especiais partindo de estações intermediárias e os intervalos estão ampliados. O mesmo acontece no ramal Santa Cruz, que só irá circular com paradores. A chuva causou alagamentos em diversos pontos da linha férrea; queda de árvore na via na região de Deodoro; ocorrências nos sistemas de sinalização e energia; além da queda de um raio que provocou incêndio em instalações que abrigam equipamentos responsáveis por auxiliar a circulação.

A Mobi-Rio precisou montar um plano de contingência para manter em funcionamento as estações nos corredores Transcarioca e Transolímpica, durante a noite de ontem. A intervenção foi realizada após o temporal na Zona Oeste interromper a energia elétrica em diferentes locais da cidade, incluindo os corredores citados. De acordo com a concessionária que administra o serviço do BRT, as estações já se encontram abertas na manhã de hoje, com exceção da Divina Providência, no corredor Transcarioca, porque uma parte do teto se soltou, por causa das fortes chuvas e ventos.

Confira os locais ao final. A chuva ainda provocou a queda de uma árvore em Marechal Hermes, Zona Norte, que deixou duas pessoas feridas. As vítimas, que não foram identificadas, chegaram a ficar presas entre as ferragens do carro, mas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não há informações sobre os estados de saúde delas. Em todo o município, foram registrados 41 quedas de árvore, sendo 12 delas sobre fiação; 20 bolsões d'água; e uma queda de estrutura de alvenaria.

De acordo com a Light, boa parte do fornecimento de energia foi restabelecido após o temporal e equipes continuam trabalhando para a normalização total do serviço, sobretudo na Zona Oeste. A concessionária destacou que foram registradas muitas descargas atmosféricas na região e também a queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica. "Em alguns casos, a rede precisa ser refeita, o que demanda um tempo maior para o restabelecimento da energia", explicou a empresa.

Segundo o sistema Alerta Rio, da prefeitura, o transporte de umidade do oceano vai manter o predomínio de céu nublado, com chuva fraca a moderada de forma isolada a partir da manhã da quarta-feira (25) e na madrugada e manhã de quinta-feira (26). Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 10 mm amanhã e de 5 mm na quinta. As máximas e mínimas previstas, respectivamente, são de 30º C e 20º C, 30º C e 18º C.



Na sexta-feira (27), haverá redução de nebulosidade na cidade do Rio de Janeiro e não há previsão de chuva. As temperaturas apresentarão elevação, podendo registrar máxima de 33º C, com mínima de 18º C. Já no sábado (28), o tempo ficará instável novamente, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 5 mm. Os termômetros poderão chegar aos 36º C, com previsão 20º C de mínima.

Ocorrências relacionadas às chuvas

Queda de árvore



- Estr. de Jacarepaguá Alt. nº 5077 – Anil;

- Rua Humberto Bastos Alt. nº 282 – Taquara;

- R. das Laranjeiras Alt. R. Rumania – Laranjeiras;

- Av. Adauto Botelho – Alt. nº 25 – Jacarepaguá;

- Av. Adauto Botelho alt. Rua Sampaio Correia Colônia Juliano Moreira – Jacarepaguá;

- R. Jorge Schmidt – Alt. nº 331 – Maternidade Alexandre Fleming – Mal. Hermes;

- Estr. de Jacarepaguá – Alt. Park Shopping – Anil – Sent. Rio das Pedras;

- Av. Brasil – Alt. Vila Militar – Sent. Centro;

- R. Piraquara 1428 – Realengo;

- Alça de acesso da Linha Amarela – Alt. Geramário Dantas – Freguesia de Jacarepaguá;

- R. Macembu – Alt. 1683 – Taquara;

- R. Pedra Branca 70 – Taquara;

- R. Alexandre Gasparoni – Alt. nº 164 – Mal. Hermes;

- Estrada do Outeiro Santo – Alt. da Transolimpica – Taquara;

- Av. José de Arimatéia 65 – Cidade de Deus;

- Rua Piraquara, 128, em Realengo;

- Estrada do Outeiro Santo – Alt. R. Rodrigues Caldas – Taquara;

- Av. Brasil Alt. Deodoro – Sent. Z. Oeste;

- Rua Carinhanha – Alt. nº 26 – Realengo;

- Av. Marechal Fontenele – Alt. Lona Cultural de Realengo;

- Estr. dos Bandeirantes – Alt. BRT Santa Efigênia – Sent. Alvorada;

- R. Observador – Taquara;

- Estr. dos Bandeirantes – Alt. da Roche- Vargem Grande;

- R. Mapendi – Alt. 158 – Taquara;

- R. Vila Aurora – Curicica;

- R. Ten. Vítor Batista – Alt. nº 92 – Realengo;

- Av. Antonieta Campos da Paz – Taquara;

- R. Frei Felíciano – Alt. nº 82 – Taquara;

- Praça do Fico – Alt. nº 86 – Realengo.





Queda de árvore sobre fiação



- R. Frei Felíciano – Alt. nº 82 – Taquara;

- R. Piraquara – Alt. nº 1293 – Realengo;

- R. Pico da Tijuca – Alt. nº 260 – Taquara;

- R. Pedra Branca 70 – Taquara;

- R. Mirataia – Pechincha;

- Rua Caniú 195 – Pechincha;

- Rua Sargento Luís da Silva Alt. nº 351 – Taquara;

- Av. Cmte. Júlio de Moura 719 – Barra da Tijuca;

- Av. Canal do Anil – Gardênia Azul;

- R. Hílton Gosling – Alt. 125 – Taquara;

- R. Menta – Gardênia Azul;

- Estr. de Jacarepaguá. 5077, no Anil.

Queda de estrutura de alvenaria



- Estrada dos Bandeirantes est. Brt Divina Providência – Taquara.



Bolsões d’água

- Av. Eng. Souza Filho, altura do Rio das Pedras;

- R. Baronesa do Engenho Novo – Engenho Novo;

- R. Bernardo De Vasconcelos – Alt. Praça do Canhão – Realengo;

- R. Baronesa 613 – alt. Praça Seca;

- Av. Ayrton Senna alt ponte estaiada – sent. Linha Amarela -Gardênia Azul;

- R. Mirinduba – Honório Gurgel;

- Estr. do Capenha – Pechincha;

- R. Bernardo de Vasconcelos – Alt. nº 1904 – Realengo;

- Av. Ayrton Senna – Alt. Uptow Barra – Barra da Tijca – Sent. Orla;

- Av. Ayrton Senna – Alt. Espaço Hall – Barra – Sent. Orla;

- Praça Geraldo Simonard – Pechincha;

- R. Samuel das Neves 809 – Pechincha;

- Estr. do Tindiba Alt. R. Pajurá. – Taquara;

- R; Boré – Vila Valqueire;

- R. Maria Lopes alt. R. Padre Manso – Madureira;

- R. Antônio Cordeiro – Jacarepaguá;

- R. Srg. Antônio Ernesto – Pavuna;

- Av. Geremário Dantas – Alt. Estr. dos Três Rios – Pechincha;

- Av. Duque de Caxias – Vila Militar;

- R. João Vicente – Bento Ribeiro.