Na ação, foram apreendidas drogas, uma arma e um rádio comunicador - Divulgação

Na ação, foram apreendidas drogas, uma arma e um rádio comunicadorDivulgação

Publicado 24/01/2023 14:09

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam, nesta terça-feira (24), um homem com drogas e uma arma no bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, os militares patrulhavam a região quando tentaram abordar um grupo em atitude suspeita. Os homens fugiram e, em seguida, a equipe realizou um cerco tático para encontrá-los. Um suspeito foi detido.

Com ele, foram encontradas drogas, uma arma e um radiotransmissor. A ocorrência foi encaminhada à 56ª DP (Comendador Soares).