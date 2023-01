Ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 24/01/2023 13:59

Rio – Agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) da Polícia Militar prenderam, na manhã desta terça-feira (24), um foragido da justiça na Estação Mercadão de Madureira, no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele era procurado por roubo e falta de pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a PM, militares realizavam uma ação preventiva no local quando observaram um homem demonstrando nervosismo com a presença deles, o que motivou a abordagem. Nenhum material ilícito foi encontrado durante revista, mas, após consulta ao sistema, foi descoberto que o suspeito tinha dois mandados de prisão em aberto.

A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira).