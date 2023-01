Equipe da Seop demolindo estabelecimento irregular na comunidade do Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 24/01/2023 14:09

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura de Jacarepaguá realizaram, na manhã desta terça-feira (24), uma operação de demolição de construção irregular na Avenida Engenheiro Souza Filho, na comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio.

O bar com estrutura de maneira funcionava em um local público, de aproximadamente 400 m², sem nenhuma autorização da prefeitura. No terreno ao lado, o dono do bar se apropriou cercando um espaço de 2 mil m² que servia como estacionamento.

No estabelecimento, foram encontradas ligações clandestinas de água e energia. Além disso, os agentes da Seop aprenderam 15 freezers, 23 mesas de madeira, 95 cadeiras, 10 mesas de plástico e um baú.

"Não vamos tolerar a privatização, a ocupação ilegal de espaços públicos, principalmente porque nesse espaço específico será construída uma praça. Então a gente vai continuar fazendo o trabalho de demolir construções irregulares, sejam em áreas públicas próximas de ruas ou em comunidades. A gente vai continuar trabalhando pela ordem pública na cidade do Rio de Janeiro", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, destacou mais uma infração cometida pelo dono do comércio, o descarte de lixo que acontecia no rio localizado atrás do estabelecimento. "Encontramos alimentos, óleo de cozinha, restos de material de obras e dejetos de dois banheiros, sendo despejados nas águas e margem do rio, o que causa assoreamento e contribui com os alagamentos na região. Absurdos como estes não podem ser considerados como algo normal", afirmou.

De acordo com a Subprefeitura de Jacarepaguá, em breve será construída uma praça nesse endereço. O projeto para a construção já foi aprovado pelo prefeito Eduardo Paes. Em março de 2022, a prefeitura já havia feito uma outra demolição neste mesmo local em que removeu quatro construções que eram usadas irregularmente como estacionamento e depósito de materiais.

A ação teve o apoio da Guarda Municipal, Comlurb, Secretaria de Conservação, Rio Luz, Light e Polícia Militar.