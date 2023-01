Mauricio Luiz Munarini, de 29 anos, morreu após ser atropelado por uma van enquanto andava de skate em Ipanema - Reprodução / Facebook

Publicado 24/01/2023 14:09

Rio - Um homem morreu após ser atropelado por uma van, enquanto andava de skate em Ipanema, Zona Sul do Rio, no último sábado (21). Mauricio Luiz Munarini, de 29 anos, era natural de Santa Catarina e, atualmente, morava na capital carioca. Ele foi enterrado nesta terça-feira (24).

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Copacabana foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento às 21h48 do último sábado (21), próximo ao posto 8. Segundo os militares, Maurício morreu ainda no local.

Nascido em Paial, o rapaz é filho da atual secretária de Educação, Esporte, Cultura e Turismo do município catarinense, Idete Zuanazzi Munarini e Hermes Munarini, ex-vereador da cidade. "Vai na luz", publicou a mãe, em uma rede social.

Ele era formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e trabalhava como gerente de Desenvolvimento de Negócios em uma multinacional.

O sepultamento do corpo de Maurício foi realizado na manhã desta terça-feira (24) no Cemitério Municipal de Paial. Na última segunda-feira (23), o corpo do jovem havia sido velado na mesma cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 14ª DP (Leblon) como "homicídio culposo na direção de veículo automotor" e as primeira informações indicam que "o motorista parou para prestar socorro, não estava em velocidade alta e foi submetido a exame de alcoolemia, que teve resultado negativo".

Ainda segundo a corporação, uma perícia foi realizada no local e "outras diligências estão em andamento para ouvir testemunhas e coletar imagens de câmeras de segurança da região, a fim de esclarecer todos os fatos".