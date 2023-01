Homens do 9º BPM (Rocha Miranda) atuam nas comunidades da Primavera e Fazenda, localizadas em Cavalcante - Divulgação / PM

Publicado 24/01/2023 08:47 | Atualizado 24/01/2023 12:58

Rio - A Polícia Militar (PM) realiza, na manhã desta terça-feira (24), operações em quatro comunidades das zonas Norte e Oeste. De acordo com a corporação, o objetivo das ações é combater o crime organizado e coibir movimentações de criminosos nas regiões. Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões.



Na Zona Norte, homens do 9ºBPM (Rocha Miranda) ocupam as favelas da Primavera e Fazenda, localizadas em Cavalcante. Já as comunidades Tijuaçu e Mata Machado, no Alto da Boa Vista, são alvos de operação do 6º BPM (Tijuca).

Policiais do #6BPM fazem uma operação nas Comunidades Tijuaçu e Mata Machado, no Alto da Boa Vista, nesta terça-feira (24/01).

Até o momento, não há informação sobre prisões, apreensões ou feridos. pic.twitter.com/tBN74ZUB27 — @pmerj (@PMERJ) January 24, 2023

Também nesta manhã, a favela do JJ foi ocupada por agentes do 3ºBPM (Méier), que buscavam por armas e drogas, além de coibir o crime organizado na região. A ação terminou sem apreensões ou prisões.

Policiais do 3ºBPM (Méier) ocupam a comunidade do JJ, em Tomás Coelho, procurando por drogas e armas Divulgação / PMERJ

Na Zona Oeste, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuam na Cidade de Deus, situada em Jacarepaguá. Segundo relatos nas redes sociais, a ação acontece com apoio de blindados.

Caverão na Cidade de Deus pic.twitter.com/wGNBZ3Vo6J — @K_News_RJ (@K_News_RJ) January 24, 2023 Diversas ruas da comunidade, que estavam bloqueadas por barricadas, impedindo o avanço dos blindados da polícia, foram desobstruídas por equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE), que retiraram barreiras com apoio de maquinário. Diversas ruas da comunidade, que estavam bloqueadas por barricadas, impedindo o avanço dos blindados da polícia, foram desobstruídas por equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE), que retiraram barreiras com apoio de maquinário.

Equipes do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) retiram barricadas da Cidade de Deus durante operação Divulgação / PMERJ

Durante a ação, policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) ainda apreenderam grande quantidade de drogas embaladas para serem vendidas.

#BAC apreende drogas na Cidade de Deus.

O material entorpecente foi encaminhado à delegacia, onde será contabilizado.

Operação em andamento. pic.twitter.com/51MNugxlde — @pmerj (@PMERJ) January 24, 2023

Além das operações, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram atacados por criminosos armados no momento da troca de turno na comunidade, e reagiram.

Durante a troca de turno, policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram atacados a tiros, no Jacarezinho, e reagiram Divulgação / PMERJ



Após o fim da troca de tiros, os agentes fizeram uma varredura na região e apreenderam entorpecentes. Segundo a PM, o policiamento segue atuando na área. Veículos blindados circulam pelo local.



Após o fim da troca de tiros, os agentes fizeram uma varredura na região e apreenderam entorpecentes. Segundo a PM, o policiamento segue atuando na área. Veículos blindados circulam pelo local.

Matéria em atualização