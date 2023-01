Daniella Alves da Silva, de 29 anos é acusada de tráfico de drogas e suspeita de planejar o sequestro de um bebê - Divulgação / Polícia Civil

Daniella Alves da Silva, de 29 anos é acusada de tráfico de drogas e suspeita de planejar o sequestro de um bebêDivulgação / Polícia Civil

Publicado 24/01/2023 10:07 | Atualizado 24/01/2023 10:09

Rio - Policiais da 22ª DP (Penha) prenderam uma mulher, na segunda-feira (23), no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, foragida da Justiça do Estado da Paraíba. Daniella Alves da Silva, de 29 anos, é acusada de tráfico de drogas e contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Estado da Paraíba.



Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi presa em uma residência na Estrada Vereador Alceu de Carvalho, através de informações do Disque Denúncia que apontam que ela também estaria envolvida em um plano para sequestrar um bebê.

Daniella trabalhava como babá para uma família há aproximadamente um ano e o alvo do crime seria justamente a criança que ela própria cuidava. A mãe do menor não suspeitava das intenções da foragida.



No momento em que foi detida, Daniella estava com o bebê no colo, e não resistiu a prisão. Ela estava sem documentos e colaborou com os policiais, contando sua verdadeira identidade.



Ainda de acordo com a corporação, o companheiro da suspeita, Roberto José de Miranda Júnior, que está preso na Paraíba, precisava de dinheiro e vinha orientando a mulher a praticar o crime.



Segundo as investigações, o intuito do suspeito era angariar recursos para se sustentar na prisão. Os agentes da delegacia ainda apuram o envolvimento dele.



Após o registro da ocorrência, Daniella foi encaminhada à unidade prisional para mulheres e permanece à disposição da Justiça da Paraíba.



Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.