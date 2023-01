Material foi encontrado em ação de fiscalização com o auxílio de cães de faro - Divulgação / Receita Federal

Rio – A Receita Federal apreendeu, na tarde desta segunda-feira (23), durante ação de fiscalização nos Correios do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, cerca de R$ 135 mil em anabolizantes e MDMA – matéria-prima usada na fabricação de ecstasy.

De acordo com o órgão, encomendas contendo 95 frascos rotulados como produto fitoterápico foram encontradas com o auxílio de cães de faro e, após narcoteste, foi determinada a presença de MDMA nos recipientes. Além disso, foram localizadas quatro embalagens contendo anabolizantes de uso prescrito. Ao todo, o material apreendido foi avaliado em R$ 135 mil.

As encomendas com MDMA são originárias do Mato Grosso e tinham como destino as cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Já as com anabolizantes são provenientes do Piauí e seriam entregues na capital e em São Gonçalo.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. O material apreendido será entregue à polícia para investigação das circunstâncias do crime.