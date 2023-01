Fábio Araújo da Silva levou os dois filhos para a casa da mãe em Belford Roxo e se entregou à polícia - fotos Reprodução/ TV Globo

Fábio Araújo da Silva levou os dois filhos para a casa da mãe em Belford Roxo e se entregou à políciafotos Reprodução/ TV Globo

Publicado 23/01/2023 17:12 | Atualizado 23/01/2023 17:36

Rio - A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), na última quarta-feira, e homem preso por matar ex-mulher em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, responderá por feminicídio. Fábio Araújo da Silva admitiu a policiais que enforcou a estudante Gabriela Silva Souza, com quem tinha dois filhos.

De acordo com a decisão do juiz Luís Gustavo Vasques, da 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, Fábio é acusado de homicídio triplamente qualificado, com emprego de asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino.

Fábio teria cometido o crime após a vítima se negar a deixar ele olhar seu celular. A crise de ciúmes aconteceu, na manhã do último dia 2 de janeiro, na casa onde o casal vivia, no bairro Parque São José, em Belford Roxo.

"Inconformado, motivado por ciúme, o autor decidiu tirar a vida da sua companheira, asfixiando-a", diz o informe policial.

O relacionamento dos dois já vinha rompido há cerca de um mês. Segundo familiares, Gabriela deu um basta no casamento depois de descobrir uma traição de Fábio no mês de novembro.

A vítima inclusive já havia dado um ultimato para que o acusado saísse do imóvel onde os dois viviam. A casa ficava no fundo do terreno dos pais de Gabriela. Os casal tinha dois filhos, sendo um de 5 e outro de 2 anos.

Familiares relataram que Fábio era extremamente possessivo na relação e ultimamente perseguia todos os passos da vítima. Ele chegou a hackear as redes sociais da estudante.

Fábio se entregou no mesmo dia do crime, após cerco policial. Ele se apresentou à 38ª DP (Brás de Pina) durante a tarde do dia 2 e foi levado em seguida para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investigava o caso.