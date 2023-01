Distintivos, pistola e coletes foram apreendidos junto com Adriano - Divulgação

Publicado 23/01/2023 18:41

Rio - Adriano Cardoso da Silva, também conhecido como Modelo, suspeito de ser o gerente do tráfico da Rocinha, na Zona Sul do Rio, foi preso na madrugada desta segunda-feira (23) em uma casa em Vargem Pequena, na Zona Oeste. Ele é genro e considerado um dos homens de confiança de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, antiga liderança da comunidade, que está preso desde 2011.

A prisão foi realizada por policiais da 35ª DP (Campo Grande) e da 6ª DP (Cidade Nova). Segundo a Polícia Civil, Adriano estava em uma residência onde passava o fim de semana. De acordo com as investigações, o traficante seria um dos responsáveis pela retomada de pontos de venda de drogas da Rocinha a mando de Nem.

Com ele, os agentes encontraram uma mochila com uma pistola com numeração raspada, um carregador, munições, um distintivo com a descrição “Special Police” e um distintivo escrito “Detetive Privado”.



Segundo o Portal dos Procurados, o suspeito fazia parte da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e era considerado foragido. Havia um recompensa de R$ 1 mil para quem desse informações sobre o seu paradeiro.