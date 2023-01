O Grupo Chegando de Surpresa, da Comlurb, com o gari e passista Renato Sorriso, usa a música e a dança nas ações de conscientização Praia Limpa - Divulgação / Comlurb

Publicado 23/01/2023 18:05 | Atualizado 23/01/2023 18:05

Rio – As equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheram 640,4 toneladas de resíduos das praias da cidade de sexta-feira (20), feriado municipal de Dia de São Sebastião, a domingo (22).

Só nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, foram 246,2 toneladas de lixo. Já nas praias da Zona Sul foram 235,1 toneladas, 90,6 toneladas nas praias da Ilha do Governador, 55 toneladas no Piscinão de Ramos, na Zona Norte, 7,3 toneladas em Paquetá, na região central, e 6,2 toneladas na Barra de Guaratiba, também na Zona Oeste. As equipes fizeram a manutenção da limpeza por 24 horas durante os três dias e, segundo a Comlurb, todas as praias amanheceram limpas nesta segunda-feira (23).

A companhia reiterou o apelo para que os frequentadores das praias cariocas façam o descarte de seus resíduos de forma ordenada, nos contêineres colocados em toda a orla da cidade. Apenas nas praias da Zona Sul são 1.550 contêineres. De acordo com a Comlurb, os contêineres são posicionados estrategicamente para garantir que os pontos da orla com maior frequência de público recebam a maior quantidade de recipientes.

A empresa iniciou, no último dia 18, na Pedra do Leme, a ação de conscientização anual do projeto Praia Limpa. A campanha de orientação dos banhistas quanto ao descarte correto de lixo é feita pelo grupo Chegando de Surpresa, garis que usam música e dança nas ações de conscientização, acompanhado de Renato Sorriso.

Desde dezembro, a companhia já vem reforçando o serviço de limpeza com a operação Praia Limpa, realizada todo ano no verão com a ampliação do efetivo de garis e mais turnos de trabalho. A contribuição dos frequentadores para a manutenção da limpeza da praia é essencial. As ações de conscientização do Praia Limpa já passaram por Ipanema, Arpoador e Leblon. Na próxima quinta (26) e sexta-feira (27), a iniciativa está programada para o Recreio dos Bandeirantes (Posto 12 ao Pontal e Posto 10) e, no sábado (28) para a Barra da Tijuca (no Pepê, Posto 2). As próximas estão previstas para as praias da Ilha do Governador e o Piscinão de Ramos.