Velório de Gilson Ricardo no salão nobre do FlamengoMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/01/2023 13:11 | Atualizado 23/01/2023 14:23

Rio - O radialista e comentarista Gilson Ricardo que morreu no último domingo, aos 74 anos, teve seu velório iniciado na manhã desta segunda-feira, no salão nobre do Flamengo, na Gávea. O funeral conta com a presença de familiares, amigos e personalidades como Gérson, tricampeão mundial pela seleção brasileira, o ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, o atual presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, e o ex-jogador de Vasco e Botafogo, Dé Aranha. O corpo do radialista será enterrado ainda nesta segunda, no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, por volta das 15h30.

Gilson Ricardo, que era torcedor do Flamengo, marcou época na cobertura esportiva do futebol carioca. Sua carreira esteve principalmente ligada à rádio, tendo passado 35 anos pela Radio Globo, além da Transamérica e Bradesco Esportes FM. Atualmente, Gilson Ricardo estava na Rádio Tupi, trabalhando junto do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, e do ex-jogador Gérson, que também atuava no comentarista. Eles formaram um trio que fez história na rádio brasileira com muita irreverência e opinião sobre o futebol. Ao lado dos dois, Gilson Ricardo também teve espaço na televisão no SBT e na Band.

No último domingo, o radialista passou mal em sua casa, na Ilha do Governador, na Zona Norte, por volta das 22h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas ele sofreu um infarto fulminante e acabou morrendo.

Dé Aranha, que defendeu Botafogo e Vasco nos anos de 1970 e 1980, trabalhou com Gilson Ricardo na Rádio Tupi. Presente no enterro do comunicador, o ex-jogador falou sobre a personalidade do radialista.

"Quero agradecer a Deus pelo privilégio de ter trabalhado com um craque na função, mas um craque fora do campo, referência como família, como irmão, como filho, como pai. Um dos grandes da história da comunicação do rádio e da TV. Tive o privilégio de trabalhar com ele até os últimos dias na Tupi", disse em tom emocionado.

O ex-presidente do Flamengo, Kléber Leite, que trabalhou com Gilson Ricardo na Rádio Globo, também falou sobre a perda. "É muito triste perder uma pessoa como ele. Ele era a alegria do rádio. De uma competência incrível. Nunca o encontrei sem estar sorrindo e transmitindo alegria. Um dos seres humanos mais adoráveis que conheci nada. A despedida dele não poderia ser em outro lugar que não fosse o Flamengo", afirmou.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também deu suas declarações sobre Gilson Ricardo. "Todo rubro-negro que acompanhou o Gilson sobre décadas se entristeceu. Faz parte da vida, queria dar um abraço aos seus familiares e dizer que a Nação Rubro-Negra está triste com a partida dele", declarou.