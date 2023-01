Ivana Knöll - Reprodução / Instagram

Ivana KnöllReprodução / Instagram

Publicado 23/01/2023 11:00

Rio - A musa da última Copa do Mundo, Ivana Knoll publicou uma imagem em seu perfil nas redes sociais em que aparece de topless sentado em uma bandeira com as cores semelhantes a da Argentina. No último mundial, duas torcedoras da seleção sul-americana ficaram famosas por comemorarem o título do seu país exibindo seus seios dentro do estádio no Catar.

Nascida na Croácia, Ivana Knoll esteve presente nas Copas de 2014 e 2018, mas foi em 2022 que recebeu a alcunha de musa da Copa do Mundo. Ela esteve presente em todos os jogos da seleção do seu país que terminou a competição na terceira colocação.