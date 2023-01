Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 23/01/2023 09:30

Espanha - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti saiu em defesa do atacante Vinicius Junior. Na partida contra o Athletico de Bilbao, o brasileiro foi bastante vaiado pelos adversários, recebeu muitas faltas e acabou sendo punido com cartão amarelo. Na opinião do italiano, o jovem vem sendo perseguido no futebol espanhol.

"Vinícius é um grande jogador, muito sensível. Todo mundo o persegue, os adversários, dando pontapés, a torcida rival, às vezes o árbitro, mas a verdade é que ele recebe muitas faltas", afirmou.

O treinador italiano, considerado um dos grandes nomes do futebol europeu, fez elogios a Vinicius Junior e pediu mais respeito com o atacante do Real Madrid.

"Devemos ter em conta que ele é muito jovem. Todos o perseguem, e acho que sem razão. Eu o quero muito bem, e queremos que o respeitem um pouco mais", disse.