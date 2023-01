Daniel Alves não é mais jogador do Pumas - Divulgação/Pumas

Publicado 22/01/2023 19:17

Espanha - O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, se retratou pela declaração que deu sobre o caso do brasileiro Daniel Alves, preso desde a última sexta-feira (20) na Espanha acusado de agressão sexual. Após dizer que "se sentia mal" pelo lateral, o treinador voltou atrás e manifestou apoio à vítima.

"Quero esclarecer o que disse e que foi mal interpretado. Talvez eu não tenha sido contundente e é importante que eu me explique em um assunto escandaloso em que ignorei a vítima. Todos nós temos que condenar esses atos, seja cometido por Dani ou por qualquer outra pessoa. Não fui feliz [na escolha das palavras] e peço desculpas às vítimas de violência de gênero e estupro", afirmou Xavi, em coletiva de imprensa após a vitória do Barcelona sobre o Getafe, neste domingo.

Estou surpreso e lamento que Dani tenha feito isso, mas meu apoio é para a vítima. Peço desculpas. Não tive um dia muito agradável porque minha voz é importante e faço parte do maior clube da história. Não fui contundente em minhas palavras e eu realmente sinto muito", completou.

O que disse Xavi?

No último sábado, Xavi comentou pela primeira vez sobre a prisão de seu ex-companheiro. O treinador se disse surpreso com a situação e disse que se "sentia mal" por Daniel Alves.

"É difícil comentar uma situação assim de cara. Acho que, como todo mundo, estou surpreso, impactado e um pouco em estado de choque. Porque conheço Dani. A verdade é que esta é a primeira coisa que me vem à cabeça. Agora é um assunto da Justiça, que vai ditar como será o caso e não podemos mais comentar. Me sinto muito mal por Dani, além de surpreso e impactado por saber como ele é e como foi aqui conosco. Não posso falar mais nada", disse o espanhol.

Entenda o caso



- Daniel Alves foi preso no dia 20 de janeiro acusado de agressão sexual por uma jovem de 23 anos.

- O caso ocorreu na noite de 30 de dezembro de 2022, em uma boate em Barcelona.



- Os dois se encontraram no local e, em depoimento obtido pelo o jornal catalão 'El Periódico', ela afirmou que Daniel Alves chegou por trás e teria "segurado sua mão e a colocado em seu pênis".



- Depois, ele a levou ao banheiro. Segundo ela no depoimento, o jogador a impediu de sair do local e "teria forçado a penetração contra sua vontade".

- O canal catalão Antena3 informou que teve acesso às câmeras de segurança, que mostram os dois indo em direção ao banheiro, onde ficaram por 47 segundos. Daniel saiu pouco antes da jovem, que parecia sofrer de ansiedade.



- Após sair do banheiro, a jovem procurou os seguranças da boate, que a levaram a uma sala e chamaram a polícia, que a atendeu.



- Num primeiro momento, a jovem optou por não fazer denúncia contra o jogador. Mas no dia 4 de janeiro ela foi à polícia e o denunciou, dando início às investigações.

- No dia 10, a Suprema Corte da Catalunha acatou a denúncia e Daniel Alves , que sempre negou as acusações, prestou depoimento nesta sexta (20), assim como a jovem e uma testemunha. Ele voltou a negar o ocorrido, mas admitiu que teve contato consensual com a vítima.