Nketiah festeja um de seus gols - Foto: Glyn KIRK / AFP

Publicado 22/01/2023 15:41

Neste domingo, 22, o Arsenal bateu o Manchester United por 3 a 2 no Emirates Stadium, em partida eletrizante válido pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. Nketiah (2) e Saka marcaram os gols da vitória dos Gunners. Rashford e Lisandro Martínez fizeram pelo lado dos Red Devils.

Com o resultado, a equipe de Londres chegou aos 50 pontos e se mantém na liderança isolada da Premier League. A diferença para o Manchester City, que aparece em segundo, é de cinco pontos.

O United, por sua vez, segue com 39 pontos e aparece na quarta colocação. Dessa forma, os Red Devils se complicaram na briga pelo título do Inglês.

OS GOLS

O United abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Após vacilo do Arsenal na saída de bola, Rashford avançou, driblou Thomas Partey e bateu forte de fora da área no canto direito de Ramsdale, sem chances de defesa para o goleiro.

O Arsenal, contudo, não sentiu o gol sofrido. Foi para cima dos Red Devils e logo deu o troco. Aos 24 minutos, Saka recebeu boa pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Nketiah cabecear e mandar a bola para o fundo das redes.

No começo do segundo tempo, a virada veio. Aos oito minutos da etapa complementar, Saka fez boa jogada individual pelo lado direito, levou a boa para o pé esquerdo e bateu forte para fazer um lindo gol.

No entanto, a alegria durou pouco, já que o Manchester United empatou cinco minutos depois. Aos 13, Lisandro Martínez aproveitou a saída errada do goleiro Ramsdale para cabecear e deixar tudo igual no marcador.

Ainda assim, o Arsenal não desistiu, pressionou o adversário e foi premiado com o gol nos minutos finais. Aos 45 minutos do segundo tempo, Zinchenko cruzou rasteiro para Trossard, que bateu travado. A bola chegou até Nketiah, que apareceu para desviar e balançar as redes dos Red Devils.

AGENDA

O Arsenal, agora, vira a chave para a Copa da Inglaterra. Os Gunners voltam a campo na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), para enfrentar o Manchester City.

Já o Manchester United tem compromisso na Copa da Liga Inglesa. Os Red Devils voltam a campo na próxima quarta-feira, às 17h (de Brasília), para encarar o Nottingham Forest.