O Vasco segue no aguardo da licitação do Maracanã, que continua em compasso de espera. O clube tem pressa, pois entende que tem melhor planejamento para administrar o estádio, em especial por ter como parceiros empresas de ponta na gestão de arenas, como são W Torre e a Legends.

No entanto, a relação com o Governo do Rio de Janeiro ficou estremecida após o texto divulgado no blog do Lauro Jardim, em "O Globo".

A reportagem do LANCE! buscou informações sobre o ocorrido e recebeu resposta do primeiro vice-presidente do Vasco, Carlos Osorio. De acordo com ele, o fato foi mal interpretado.

"Com relação à nota publicada na sexta-feira na coluna de Lauro Jardim, eu gostaria de esclarecer que estive presente na reunião do Vasco com o Governador Claudio Castro no último dia 12/12/22. Acho importante contextualizar a situação. O tema principal da reunião era a Concessão do Maracanã. O Governador falava sobre a dificuldade dos ritos do sistema público brasileiro e por isso afirmou não poder dar garantias de datas para a conclusão da licitação, que foi suspensa pelo TCE", disse.

O Maracanã é administrado pela dupla Flamengo e Fluminense de maneira provisória. Recentemente, o mandatário rubro-negro Rodolfo Landim adotou um tom conciliador e abriu as portas do estádio para o Vasco. O Gigante da Colina também vem manifestando interesse em mandar o confronto com o Botafogo, remarcado para o dia 16 de fevereiro, às 20h30, no estádio e mostra-se otimista sobre o assunto.