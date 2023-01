Daniel Alves - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 10/01/2023 11:18

Rio - A Suprema Corte da Catalunha aceitou uma denúncia contra o lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos. O brasileiro é acusado de abuso sexual a uma mulher em uma boate na Espanha, em dezembro do ano passado. A denúncia foi feita pela polícia ao jogador.

O tribunal afirmou que abriu processo 'por um suposto crime de agressão sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado". O comunicado não cita Daniel Alves, mas uma porta-voz do tribunal confirmou que o caso se refere ao jogador, em contato com a "Agência Reuters".

Recentemente, Daniel Alves negou a acusação na semana passada em entrevista para o programa da TV espanhola 'Y ahora Sonsoles'. "Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus", disse.

De acordo com a denúncia, o lateral teria tocado em uma mulher sem permissão e colocado a mão por dentro da roupa dela. Posteriormente, a suposta vítima procurou a polícia da Catalunha. Além disso, ela teria relatado a situação aos seguranças da festa. O brasileiro já não estava mais presente quando a polícia chegou ao local.