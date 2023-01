Corpo de Roberto Dinamite é sepultado no Cemitério Nossa Senhora do Belém, em Duque de Caxias - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 10/01/2023 14:41

Rio - O corpo de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, foi sepultado na tarde desta terça-feira, no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ex-atacante foi enterrado ao lado do seus pais. A cerimônia contou com a presença do ex-jogador Edmundo. Na entrada do cemitério, centenas de torcedores se fizeram presentes para prestar suas últimas homenagens ao ídolo do clube de São Januário.

Em seu funeral aberto ao público, realizado na última segunda, em São Januário, diversas personalidades estiveram presentes. Entre elas os ídolos do Flamengo, Zico e Júnior, o ídolo do Fluminense, Fred, o presidente do Tricolor, Mario Bittencourt, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o treinador Luís Castro, além do presidente do Vasco, Jorge Salgado, e diversos ídolos do Cruzmaltino como Edmundo, Pedrinho, Felipe, Mazinho e o atual elenco do clube de São Januário.



Compareceram também autoridades públicas como o prefeito Eduardo Paes, o secretário estadual de transportes e ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, e o ex-presidente da Mangueira e atual deputado estadual, Chiquinho.

Na manhã desta terça-feira, houve uma missa em São Januário, restrita a amigos e familiares de Roberto Dinamite. O ex-jogador Edmundo esteve presente. Por volta de meio-dia, o corpo do maior ídolo da história do Vasco deixou São Januário para o começo do cortejo em direção ao cemitério em Duque de Caxias.



Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. O ex-jogador teve uma complicação no seu quadro de saúde no último sábado, precisou ser internado e acabou morrendo na manhã do último domingo, aos 68 anos.



Roberto Dinamite defendeu o Vasco por três décadas (1970, 1980 e 1990) conquistando cinco Estaduais e um Brasileirão. Ele disputou disputou 1.110 partidas e marcou 708 gols, vestindo a camisa do clube de São Januário.