Rivaldo falou sobre os favoritos dos campeonatos Carioca e PaulistaDivulgação

Publicado 11/01/2023 19:50

Rio - Como de costume no futebol brasileiro, a temporada de 2023 inicia o ano com os campeonatos regionais. E nesta semana, a bola já começa a rolar no Rio e em São Paulo, considerados os principais estaduais do Brasil. Em entrevista à “Betfair”, Rivaldo comentou suas expectativas para os dois torneios.

"O Cariocão e o Paulistão começam essa semana com Palmeiras e Flamengo iniciando como favoritos nos respectivos campeonatos. No entanto, é preciso que os clubes e seus técnicos encontrem o equilíbrio necessário entre dar oportunidade para os mais jovens e ser suficientemente competitivo para brigar pelo título", analisou o campeão mundial.



O Bola de Ouro de 1999 também falou sobre a importância dos treinadores iniciarem uma temporada de forma equilibrada pensando na sequência de campeonatos durante o ano.

"Ambos os campeonatos são muito competitivos com clubes como São Paulo, Corinthians ou Santos no Paulistão, e outros como Fluminense, Vasco ou Botafogo em outro, então, eu aconselharia os treinadores dos times a buscarem esse equilíbrio que permita testar jogadores e, ao mesmo tempo competir bem para não comprometer o início do Brasileirão", afirmou o craque.

O Flamengo será o primeiro clube grande a entrar em campo no Campeonato Carioca, estreando nesta quinta-feira em duelo com o Audax. Já no Paulistão, Palmeiras e Santos jogam neste sábado contra, respectivamente, São Bento e Mirassol.