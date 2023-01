Neymar e Messi prestam homenagem a Pelé - AFP

Publicado 11/01/2023 17:56

Neymar, Messi e o time do PSG prestaram homenagens a Pelé antes da partida desta quarta-feira, contra o Angers, pelo Campeonato Francês. A dupla entrou em campo como titular no jogo no Parque dos Príncipes e junto a todo o elenco, entrou em campo com uma a camisa branca com uma imagem do rosto do Rei, coma frase "Pelé Eterno".



Este é o primeiro jogo de Messi depois do seu título mundial e também do falecimento de Pelé. Neymar faz a sua primeira partida desde a morte do Rei. O brasileiro não pôde comparecer ao velório na Vila Belmiro, para seguir treinando com a equipe do Paris Saint-Germain.

Antes do pontapé inicial, foi feito um minuto de aplauso no estádio de torcedores e jogadores para homenagear o ícone brasileiro. Pelé faleceu no último dia 29 de dezembro, no hospital Albert Einstein, em São Paulo.