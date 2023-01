Mário Bittencourt é o presidente do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 11/01/2023 19:35

Rio - O Fluminense já traçou um Plano B caso não consiga fechar a contratação do meia Vina. Recentemente, a diretoria tricolor sondou a situação do uruguaio David Terans, do Athletico-PR, e estuda fazer uma proposta caso não feche com o jogador do Ceará. A informação é da Rádio Transamerica de Curitiba.

Terans está na mira do Fluminense, caso não acerte a contratação de Vina José Tramontin / Athletico-PR

Terans, inclusive, teve seu nome ventilado no Vasco recentemente. No entanto, os altos valores solicitados pela diretoria do Furacão acabaram afastando o jogador de São Januário. O departamento de futebol do clube paranaense já deixou claro que não libera o meia para clubes brasileiros por menos de R$ 232 milhões. Para equipes do exterior, a multa de Terans é avaliada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 328 milhões, na cotação atual).

David Terans foi um dos principais destaques do Athletico-PR nos últimos anos. Em 2022, o meia uruguaio participou de 53 jogos, marcou 17 gols e deu nove assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 64 minutos em campo por partida disputada.