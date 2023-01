Guga no treino do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Guga no treino do FluminenseMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 11/01/2023 13:07

Quando seu nome surgiu como contratação do Fluminense, Guga automaticamente foi lembrado pelos torcedores da época em que defendia o Atlético-MG e comemorou o título de Libertadores do Flamengo. Como uma forma de resposta, postou nas redes sociais uma foto vestindo uma camisa do Tricolor do início dos anos 2000. A imagem chamou a atenção e, nesta quarta-feira (11), ele revelou ter um passado pelo clube.



Segundo o lateral, a camisa do Fluminense era dos tempos em que jogou no futsal sub-7, nos primeiros passos no futebol. Ele disse que buscou uma foto jogando pelo clube, mas não achou e, por isso, postou a camisa.



"Eu joguei aqui no futsal, mas saí porque era muito longe para o meu pai me levar. Tive uma passagem curta no campo. Essa camisa era muito disputada, porque era a 11 e todo mundo falava que era do Romário. Eu guardei ela. Tinha presenteado meu avô, que era tricolor doente. E quando voltei ela estava da mesma forma que eu entreguei. Ela era do profissional e ficava gigante na gente que era do sub-7. Batia quase no meu tornozelo na época", afirmou.



Sobre a torcida pelo Flamengo, Guga desconversou.



"No meu entender, isso já passou. É coisa de muito tempo. Já conquistei coisas grandes dentro do Atlético e acredito que venho para cá com tudo que fiz dentro de campo no clube anterior. Venho com o pensamento de fazer minha história aqui. Independentemente do que aconteceu, o que importa é dentro de campo".



Em campo, Guga terá uma disputa dura com Samuel Xavier, titular e que cresceu muito sob o comando de Fernando Diniz. Mesmo caminho que o novo contratado espera traçar com o treinador, alvo de muitos elogios.



"Venho para o Fluminense com o intuito de aprender com o Diniz. Para mim, está entre o top 3 do Brasil e do mundo. Faz com que qualquer jogador evolua", disse Guga.