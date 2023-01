Michel Araújo - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/01/2023 18:46

Michel Araújo não escondeu a felicidade de ter renovado o contrato com o Fluminense. Ao site oficial do clube, o meio-campista comemorou a extensão do vínculo e elogiou o projeto do Tricolor.

"É uma alegria e uma emoção muito grande renovar com o Fluminense, que tem um projeto incrível. Estou muito confiante com o que podemos fazer com o time aqui no clube. Agradeço à diretoria e a todos os que fazem parte do Fluminense por essa oportunidade", disse Michel Araújo.

O novo contrato do meio-campista com o Fluminense é válido até o fim de 2025 - o anterior expirava ao fim de 2023. A renovação, inclusive, já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador chegou ao Fluminense em 2020 e viveu seu melhor momento naquela temporada, sob o comando de Odair Hellmann. Ele foi titular e um dos destaques da equipe.

No entanto, começou a perder espaço no ano seguinte e foi emprestado ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. Ele retornou ao clube das Laranjeiras no meio de 2022 e, apesar de ter sido pouco utilizado por Fernando Diniz, conta com a confiança do treinador e deverá ganhar mais espaço nesta temporada.